Якутяне удостоены главной награды Всероссийской премии «Гордость нации»

В Москве состоялась церемония вручения наград второй Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации», сообщает ЯСИА. В этот день, команда Дома народов имени А.Е. Кулаковского стала обладателями главной награды в номинации «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей и центров народного творчества», а писатель и поэт из семьи потомственных оленеводов Акулина Стручкова получила специальную номинацию «За сохранение и популяризацию традиционной национальной культуры народов Севера», передает ЯСИА.

Мероприятие состоялось 19 ноября в рамках второго Всероссийского форума «Народы России». Как сообщили организаторы всего на премию поступило 912 заявок из всех 85 регионов России. Победителей чествовали в 7 номинациях. Каждому вручили статуэтки, дипломы и ценные подарки.

В этот день в номинации «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей и центров народного творчества» главную награду вручили представителям Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского (Якутск) Татьяне Парниковой, Николаю Никитину и Екатерине Егоровой за проект «Мобильное приложение для иностранных граждан «Содружество».

Напомним, что «Содружество» — это бесплатное приложение для смартфонов, с помощью которого иностранный гражданин может найти всю необходимую информацию и практические рекомендации, охватывающие все этапы процесса миграции в Якутии. Приложение создано министерством по внешним связям и делам народов Якутии совместно с Домом дружбы народов имени А. Е. Кулаковского.

Также писатель и поэт из семьи потомственных оленеводов, составительница русско-юкагирского разговорника Акулина Стручкова получила специальную номинацию «За сохранение и популяризацию традиционной национальной культуры народов Севера», учрежденную в 2021 году.

От республики участие в мероприятии приняли заместитель министра по внешним связям и делам народов Якутии Татьяна Пяткина, генеральный директор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Антонида Корякина, первый заместитель генерального директора Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Александр Колесов и руководитель РОМЦ Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Татьяна Парникова.

Справка: Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» учреждена с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации. Cоздана в 2020 году по инициативе Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».