Якутяне участвуют в Первом молодежном форуме «Территория согласия»

14 мая в городе Биробиджан начал работу Первый молодежный этноконфессиональный форум «Территория согласия». Его участниками стали более 500 человек из разных городов России.

В рамках форума пройдут мастер-классы, круглые столы, дискуссии с экспертами в области межнациональных отношений, представителями государственных структур и общественных организаций. Вопросы, которые войдут в основу форума, касаются национальной идентичности, сохранения культуры и языка в многонациональном государстве. Кроме того, участникам расскажут, как привлечь молодежь к написанию и реализации проектов, связанных с деятельностью той или иной национальной общественной организации.

Якутию представляют и.о. председателя Молодёжной ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) Нурудинов Нурудин и ведущий специалист Ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» Дарбасова Анастасия.