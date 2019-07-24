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Якутяне участвуют в чемпионате России по легкой атлетике

Чемпионат России по легкой атлетике, который станет 100-м в истории, стартует в Чебоксарах. Практически все сильнейшие спортсмены примут участие в турнире, среди них будет и неоднократная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария ЛАСИЦКЕНЕ.

Соревнования пройдут с 24 по 27 июля на стадионе «Олимпийский», который вмещает 15 тыс. зрителей. Благодаря этой арене Чебоксары можно сейчас назвать легкоатлетической столицей России. Последний раз первенство страны проходило в столице Чувашии в 2016 году. Тот турнир запомнился выступлением двукратной олимпийской чемпионки в прыжках в шестом Елены ИСИНБАЕВОЙ, для которой старт в Чебоксарах оказался заключительным в карьере.

В рамках соревнований разыграют 40 комплектов наград. В первый день турнира определятся чемпионы России в метании диска и молота у женщин, в беге на 100 м и 5000 м у мужчин и женщин, барьерном спринтерском беге у женщин (100 м) и мужчин (110 м), а также в женских прыжках в высоту, где конкуренцию Ласицкене составит олимпийская чемпионка 2012 года Анна ЧИЧЕРОВА.

В Чебоксарах будут бороться за медали победительница последнего этапа «Бриллиантовой лиги» в прыжках с шестом Анжелика СИДОРОВА и обладательница золота юниорского чемпионата Европы 2019 года Аксана ГАТАУЛЛИНА. За награды в женских прыжках в длину поспорят серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, обладатель золота II Европейских игр Елена СОКОЛОВА и серебряный призер чемпионата мира 2017 года Дарья КЛИШИНА. В мужских прыжках в высоту зрители увидят соперничество бронзового призера чемпионата Европы 2018 года Ильи ИВАНЮКА и одного из лидеров мирового сезона Михаила АКИМЕНКО, пока не получившего нейтральный статус. В беге на 400 м у женщин ожидается противостояние трехкратного бронзового призера чемпионатов мира Антонины КРИВОШАПКИ и победительницы юниорского первенства Европы 2019 года Полины МИЛЛЕР.

В секторе для метания молота выступят серебряный призер чемпионата мира 2017 года Валерий ПРОНКИН, победительница молодежного первенства континента и Кубка Европы Софья ПАЛКИНА, а также бронзовый призер Кубка Европы — 2019 Евгений КОРОТОВСКИЙ. Среди толкателей ядра стоит отметить серебряного призера Кубка Европы — 2019 Максима Афонина и обладателя Кубка Европы — 2018 Александра ЛЕСНОГО. Также участие в турнире примет бронзовый призер мирового первенства 2013 года в метании копья Дмитрий ТАРАБИН.

Якутская легкая атлетика на чемпионате России, по нашим сведениям, будет представлена двумя участниками: Михаилом РУФОВЫМ из Верхневилюйского улуса и Натальей ЛЕОНТЬЕВОЙ из Сунтарского улуса. Победитель и призер VII Спортивных игр народов в Амге Руфов попробует свои силы на двух дистанциях 400 и 800 метров, а серебряный призер чемпионата страны по кроссу Леонтьева на дистанции 3000 метров с препятствиями (стипль-чез) постарается не только пробиться в призеры, но и выполнить норматив для участия на чемпионате мира по легкой атлетике.

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/legkaya-atletika/10485-rufov-i-leonteva-startuyut-na-yubilejnom-chempionate-rossii-po-legkoj-atletike-v-cheboksarakh
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