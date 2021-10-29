Якутяне теперь могут бесплатно привиться в частных клиниках

Жители Якутии теперь смогут бесплатно делать прививки не только в государственных медицинских учреждениях, но и в частных клиниках, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), передает ЦУР Якутии.

Речь идет о вакцинах, которые включены в национальный календарь профилактических прививок. В него входят вакцины против гриппа, туберкулёза, гепатита В, гемофильной и пневмококковой инфекции, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита, полиомиелита.

Закон об этом вступил в силу 1 октября. Узнать, работает ли частная клиника в системе ОМС, можно в территориальном фонде ОМС, в страховой компании, которая выдала полис ОМС, в самих частных клиниках.

«У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций, а прививки станут более доступными для граждан», – отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В России доля частных клиник, работающих в системе ОМС, на данный момент составляет 36 процентов.