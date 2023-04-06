06.04.2023
21:13
179
Якутия
Якутяне стали есть меньше хлеба, больше фруктов
Жители Якутии стали есть меньше картофеля и хлебных продуктов. При этом в 3,1 раза увеличилось потребление фруктов и ягод. Также в рационе стало больше мяса, овощей, рыбы. Всего среднестатистический житель республики, по данным Федеральной службы государственной статистики по Якутии, за 2021 год в день потреблял 2506 ккал, что отвечает рекомендуемым нормам, сообщает тгк @ysiaru.
Сколько продуктов за год съедают якутяне, смотрите в инфографике ЯСИА.
Фото: Sakhalife
Источник: ЯСИА
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