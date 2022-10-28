Якутяне стали чаще обращаться к психологам

В Якутии помощь военнослужащим и их близким также оказывают психологические службы и профильные ведомства. По поручению главы республики Айсена НИКОЛАЕВА данную работу координирует Республиканский психологический центр, специалисты которого с марта 2022 года оказали поддержку более 2 тыс. якутянам.

Как сообщил на брифинге директор психологического центра Владимир СКРЯБИН, с марта текущего года по поручению зампреда правительства республики Ольги БАЛАБКИНОЙ начали помогать матерям добровольцев-контрактников, а с начала частичной мобилизации – всем гражданам, нуждающимся в поддержке. Вместе с психологами дежурят специалисты подведомственных учреждений Минтруда, Минздрава и Минобрнауки.

Психологи дежурят на горячей линии 122, призывных пунктах, проводят индивидуальную работу при кризисных состояниях, ведут группы поддержки для матерей и родственников мобилизованных и добровольцев-контрактников, оказывают методическое консультирование психологам других ведомств. Некоторые филиалы Центра запустили свои районные круглосуточные горячие линии психологической поддержки.

По словам Владимира Скрябина, в первую очередь, психологи помогают справиться с тревожными, паническими и шоковыми реакциями. Последующая работа с квалифицированным специалистом позволяет человеку гораздо эффективнее справиться со своим психоэмоциональным состоянием в долгосрочной перспективе.

«С первых дней объявления частичной мобилизации поступали два типа обращений. Мужчины обращались за рекомендациями, как сказать близким о том, что, если придет повестка, он намерен мобилизоваться, как успокоить мать, супругу, подругу. Женщины в основном обращаются, чтобы выразить свои эмоции. Даже, когда человек «просто выговаривается», ему становится ощутимо лучше, снимается острота переживаний», — отметил руководитель центра.

Владимир Скрябин призвал администрации районов республики уделить внимание организации работы психологов для обеспечения населения качественными услугами.

По его словам психологические службы республики консолидируются для работы с демобилизованными гражданами. Разработана специальная программа психологической реабилитации демобилизованных граждан и их семей

Граждане могут обратиться на республиканскую горячую линию психологической поддержки 8-800-100-35-50, записаться на очную консультацию 8 (4112) 31-91-09.

Также можно позвонить на горячую линию «122»:



— 122 – добавочная кнопка 1 – по вопросам частичной мобилизации (звонки принимаются круглосуточно);

— 122 – добавочная кнопка 6 – добавочная кнопка 1 — по вопросам волонтёрской помощи семьям мобилизованных и контрактников-добровольцев (звонки принимаются с 10:00 до 18:00 часов);

— 122 – добавочная кнопка 6 – добавочная кнопка 2 — по вопросам психологической поддержки (звонки принимаются с 10:00 до 18:00 часов).