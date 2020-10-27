27.10.2020
12:15
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Экология
Якутяне спасли одинокого раненого лебедя
26 октября в Среднеколымскую инспекцию государственного экологического надзора с администрации МО «Байдынский наслег» Среднеколымского улуса поступило сообщение о том, что в селе Налимск местными жителями обнаружен лебедь с поврежденным крылом.
Инспекторы незамедлительно доставили птицу в город Среднеколымск. В данное время лебедь-кликун находится под присмотром сотрудников Среднеколымской инспекции. Ветеринарные врачи Ветуправления Среднеколымского района следят за состоянием птицы.
После оформления всех разрешительных документов на перевозку, лебедь-кликун ближайшим рейсом будет отправлен в город Якутск в Республиканский зоопарк «Орто-Дойду».
Фото: Пресс-служба Минэкологии Якутии.
Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии.
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