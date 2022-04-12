12.04.2022
15:34
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Общество

Якутяне сообщили в сети, где самые нормальные цены

На площади Орджоникидзе идёт ярмарка якутских сельхозтоваропроизводителей. Покупатели пишут, что цены нормальные, ниже магазинских — сообщает телеграм-канал Якутск.

Фото: https://t.me/YakutskRF
Источник: https://t.me/YakutskRF
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