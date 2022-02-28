Якутяне, сообщайте о фактах завышения цен на продукты! — Госкомцен Якутии

Государственный комитет по ценовой политике республики проводит контроль и мониторинг цен по основным продовольственным товарам. О фактах необоснованного завышения цен на такие товары якутян просят извещать республиканское ведомство через «горячую линию», сайт и социальные сети.

Для сдерживания необоснованного роста цен действует частичное регулирование в виде утверждения предельных торговых надбавок к ценам на социально значимые продукты питания. Ценообразование на них контролируются государственными органами.

«Данным правом, предоставленным регионам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченным сроком завоза грузов, правительство Республики Саха (Якутия) пользуется давно и в полной мере», — говорится в сообщении.

С перечнем социально значимых продовольственных товаров и размерами предельных оптовых и розничных надбавок к ним по районам и городским округам можно ознакомиться на сайте Госкомцен по ссылке.

Если цены на социально значимые продовольственные товары выше тех, что указаны в этом перечне, якутяне могут сфотографировать ценник, кассовый чек, данные магазина и направить обращение в Госкомцен через:

— сайт

— соцсети:

• Инстаграм

• Одноклассники

• Фэйсбук

• Вконтакте

— мессенджеры:

• Телеграм

В будние дни действует также горячий номер Госкомцен РС(Я) по продуктам питания: +7(984)118-01-05; 8 (4112) 508-026.

Также можно написать и отправить фото на WhatsApp по номеру: +7(984)118-01-05.

В случае выявления фактов нарушений по обращениям граждан к недобросовестным продавцам, которые необоснованно завышают цены, будут применены административные меры – предупреждение, штрафы:

— на должностных лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей — пятьдесят тысяч рублей;

— на юридических лиц — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен.