Якутяне смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца

Летнее солнцестояние, ожидаемое 21 июня, принесет в Северное полушарие астрономическое лето, а в Южное — зиму. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«В понедельник, 21 июня, наступит астрономическое лето. День летнего солнцестояния порадует нас самым высоким Солнцем и самым длинным световым днем и в году. Продолжительность светового дня в Москве в этот день составит 17 часов 33 минуты», — сказали ТАСС в планетарии.

В приполярных широтах Северного полушария наступят белые ночи, а в Заполярье — полярный день, также отметили астрономы.

В июне жители Земли также смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца — редкое событие ожидается в четверг, 10 июня. В России максимальная фаза будет видна с территорий Якутии и Чукотки.