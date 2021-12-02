02.12.2021
16:39
305

Желток

Якутяне рассказали смелой девушке сколько нужно, чтобы не замерзнуть

Жители Якутска рассказали в какую стоимость им обходится зимний гардероб. Дорого, конечно. Суровые якутские морозы выдержит не любой.

Интервьюером оказалась та самая смелая девушка, которая показала процесс одевания на зимнюю прогулку @tatyana_gurieva

Смелая якутянка показала, как одевается на зимнюю прогулку
Фото: скриншот с видео tatyana_gurieva
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх