02.12.2021
16:39
305
Желток
Якутяне рассказали смелой девушке сколько нужно, чтобы не замерзнуть
Жители Якутска рассказали в какую стоимость им обходится зимний гардероб. Дорого, конечно. Суровые якутские морозы выдержит не любой.
Интервьюером оказалась та самая смелая девушка, которая показала процесс одевания на зимнюю прогулку @tatyana_gurieva
Фото: скриншот с видео tatyana_gurieva
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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