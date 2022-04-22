22.04.2022
15:36
262
Общество
Якутяне пустили слюнки, увидев аппетитные фото якутской тушенки
Спортивный обозреватель Владислав Коротов поделился в соцсети фото невероятно аппетитной тушенки:
В п. Кундэйэ Сунтарского улуса выпускают такую тушенку — пишет Коротов.
Фотографии тушенки мигом облетели паблики и телеграм-каналы. Пользователи интересуются где можно купить сие чудо, пишут «по-любому вкусная», многие, как оказалось уже попробовали и заявили, что тушенка — просто огонь, как домашняя, много мяса и т.д.
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.04.2022
0
22.04.2022
98
22.04.2022
265
22.04.2022
219
22.04.2022
248
22.04.2022
241
22.04.2022
172
22.04.2022
3141
22.04.2022
420
22.04.2022
169
22.04.2022
226
22.04.2022
175
22.04.2022
329
22.04.2022
302
22.04.2022
1256
22.04.2022
182
22.04.2022
294
22.04.2022
608
22.04.2022
423
22.04.2022
598
22.04.2022
1997
21.04.2022
1002
21.04.2022
581
21.04.2022
338
21.04.2022
1143
21.04.2022
517
21.04.2022
524
21.04.2022
459
21.04.2022
784
21.04.2022
525
21.04.2022
2088
21.04.2022
1329
21.04.2022
232
21.04.2022
407
21.04.2022
669
21.04.2022
540
ТОП НОВОСТИ
19.04.2022
9755
19.04.2022
9494
19.04.2022
9311
18.04.2022
7137
21.04.2022
6625
20.04.2022
6202