Якутяне пустили слюнки, увидев аппетитные фото якутской тушенки

Спортивный обозреватель Владислав Коротов поделился в соцсети фото невероятно аппетитной тушенки: В п. Кундэйэ Сунтарского улуса выпускают такую тушенку — пишет Коротов. Фотографии тушенки мигом облетели паблики и телеграм-каналы. Пользователи интересуются где можно купить сие чудо, пишут «по-любому вкусная», многие, как оказалось уже попробовали и заявили, что тушенка — просто огонь, как домашняя, много мяса и т.д.

Фото: Из соцсетей Источник: Соцсети

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