17.10.2021
18:32
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Светская хроника
Якутяне публикуют фото своих родителей
Сегодня в Якутии совпали две праздничные даты: с 1993 года в республике отмечается день матери, а нынче впервые вся Россия отмечает день отца. Естественно, якутский сегмент соцсетей пестрит фотографиями родителей.
Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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