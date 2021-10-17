Якутяне публикуют фото своих родителей

Сегодня в Якутии совпали две праздничные даты: с 1993 года в республике отмечается день матери, а нынче впервые вся Россия отмечает день отца. Естественно, якутский сегмент соцсетей пестрит фотографиями родителей. Известный ювелирный дизайнер Саргылана БАРАХОВА — ЫМЫЫ со своей матерью. Руководитель Пенсионного фонда РФ по РС (Я) Георгий СТЕПАНОВ опубликовал фото своих родителей. Мать и дочь — дизайнеры и мастерицы Зинаида и Айыл5аана ПОНОХОВЫ. Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ со своими родителями. Известный политик Александр КИМ-КИМЭН со своим отцом. Библиотекарь и координатор ЛДПР в Верхоянском улусе Якутии Владимир МИШУКОВ со своей матерью Вспоминает свое детство звезда якутской оперы Александр ЕМЕЛЬЯНОВ. Поздравляют своих матерей звезды якутской эстрады Санита Ай и Эрхаан.

Фото: из соцсети Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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