Якутяне проверили свое здоровье в парке культуры и отдыха

10 августа, в Год матери, в «Лесной библиотеке» парка культуры и отдыха с успехом прошел медицинский чек-ап здоровья, а также лекция врача-кардиолога «Профилактика болезней сердца и сосудов».

Главная цель мероприятия – это профилактическое комплексное обследование, возможность бесплатно и без предварительной записи проверить состояние своего организма либо выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить его. Ведь чем раньше обнаружена болезнь, тем выше шанс полностью вылечить ее и сохранить качество жизни.

Обследование провели врачи Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, такие как: невролог, офтальмолог, терапевт, то есть узкие специалисты. Следует отметить, мероприятие собрало аншлаг. Собралось много людей, желающих проверить ключевые показатели своего организма.

Как оценить уровень насыщения артериальной крови кислородом и частоты сердечных сокращений? Каков уровень сахара в крови? Какие анализы стоит сделать? Ответы на эти и многие другие вопросы горожане узнали во время чек-ап здоровья от высококвалифицированных врачей.

Комплексное обследование включало в себя:

— Оценка антропометрических данных: рост, вес определение индекса массы тела;

— Анализ крови на сахар;

— Оценка функции внешнего дыхания (спирометрия);

— Измерение артериального давления, оценка насыщения артериальной крови кислородом, частоты сердечных сокращений с помощью пульсоксиметра.

Эта экспресс-программа позволила всем желающим сэкономить время и оценить состояние вашего здоровья и выявить факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Обследование проводилось с помощью аппаратно-программного комплекса, который позволяет выявить признаки большинства тяжелых заболеваний. Все желающие получили возможность проверить основные показатели своего здоровья, выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития, проконсультировались со специалистами о методах лечения и профилактики. Консультацию провели ведущие специалисты врачи: терапевт, невролог и офтальмолог.

Также посетители лесной библиотеки получили много ценной и важной информации во время лекции «Профилактика болезней сердца и сосудов» от врача-кардиолога ГБУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» Павловой Анны Владимировны. Врач-кардиолог рассказала о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, кардиологическом обследовании, о том, чем отличается холтеровское мониторирование от суточного мониторинга артериального давления (СМАД) и многое другое. По окончании лекции — шквал вопросов от посетителей.

По итогам сегодняшнего дня осмотрено более 100 человек, из них некоторые направлены на диспансеризацию. Более того, все прошли консультацию у офтальмолога, невролога и терапевта. После прохождения обследования врачи каждому посетителю выдали паспорт здоровья и индивидуальный план оздоровления. Каждый получил ясное представление о состоянии своего здоровья и рекомендации, как сохранить или улучшить самочувствие.

Своевременное лечение позволит сохранить качество жизни. Регулярные медицинские обследования должны войти в привычку, стать частью здорового образа жизни. Здоровья вам и вашим близким!

Напомним, первый чек-ап здоровья прошел 13 июля. Спрос на чек-ап заметно увеличился. Мероприятие проводится в рамках проекта Open-air «Здоровое лето», который стартовал 4 июля по инициативе Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке Министерства здравоохранения РС(Я). Новшество очень понравилось горожанам.

Из отзывов посетителей:

«Большая благодарность врачу-кардиологу за важную лекцию. Врач очень грамотно и доступно рассказывала о профилактике болезней сердца и сосудов. Людей было очень много, мест не хватало, но тем не менее все внимательно слушали и поглощали информацию. Мы активно задавали вопросы и получили на них исчерпывающие ответы. Хотелось бы, чтобы подобные мероприятия чаще проводили».

«Я очень рада, что прошла обследование. Я не только проверила состояние своего здоровья, но и получила индивидуальный план оздоровления. Такое новшество мне очень понравилось. Это как раз для людей, которые ценят свое время и деньги, а также качество и результат работы других. Спасибо врачам за работу и консультации. Ведь здоровье — самое ценное в жизни».