Якутяне провели митинг у памятника на берегу озера Ильмень

17 и 18 февраля якутяне приняли участие в мероприятиях в Новгородской области, посвященных 75-летию освобождения города Старой Руссы и Старорусского района от фашистско-немецких захватчиков.

В программу празднования вошли театрализованное шествие, выставка, посвящённая 30-летию поисковой экспедиции «Долина», торжественный митинг, открытие Народного военно-исторического музея, концерт «Город мужества и славы» и другие мероприятия. В программу мероприятий также вошли соревнования «Лыжный десант» и митинг у памятника воинам-якутянам на берегу озера Ильмень в деревне Устреке Старорусского района.

Заместитель Постоянного представителя Якутии при Президенте России Юрий Кравцов и лидеры якутского землячества в Санкт-Петербурге Сергей Сидоров и Гаврил Троев на торжественном митинге возложили цветы от имени якутян к монументу освободителям Старой Руссы.

18 февраля делегация якутян возложила венки и цветы к памятникам воинам-якутянам на трассе Старая Русса-Шимск, установленном в 1968 году, и на берегу озера Ильмень, установленном в 2000 году.

На митинге у памятника на берегу озера Ильмень приняли участие председатель Думы Старорусского района Сергей Кузьмин, первый заместитель главы Старорусского района Надежда Егорова, глава Наговского сельского поселения Виктор Бучацкий, местные жители, школьники и делегация якутян во главе с Юрием Кравцовым. Выступившие поблагодарили защитников Родины и выразили надежду, что память о подвиге народа будет передаваться из поколения в поколение.

До митинга была проведена массовая лыжная гонка «Лыжный десант», в котором приняли участие школьники Старорусского района, ветераны-спортсмены и представители якутского землячества Санкт-Петербурга. Спортсмены соревновались на лыжной трассе длиной полтора километра по льду озера. Всем призерам были вручены ценные призы, медали и дипломы.

Память о трагедии и подвиге народа во время Великой Отечественной войны объединяет жителей двух далеких друг от друга регионов: проводятся совместные памятные мероприятия, реализуются совместные проекты. В апреле этого года 12 молодых поисковиков из Якутии примут участие в работе поисковой экспедиции «Долина» на территории Старорусского района.