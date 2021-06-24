Якутяне против переименования Якутска

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Общественная палата Якутска не поддержала инициативу об изменении названия столицы республики Общественная палата г. Якутска на состоявшемся 24 июня заседании рассмотрела вопрос об инициативе народного депутата Павла Ксенофонтова об изменении названия городского округа «город Якутск» на городской округ «Туймаада».

В ходе открытой дискуссии члены Общественной палаты г. Якутска высказывали различные мнения. По итогам обсуждения предложение о переименовании города не нашло поддержки, общественники высказались против идеи Павла Ксенофонтова.

«Мы опираемся не только на свое мнение и опыт, но и на мнение авторитетных экспертов-историков и краеведов, которые высказались категорически против. Якутск, в нашем понимании – исторически сформировавшееся, закрепившееся в сознании многих поколений людей название, с самого начала основания города, почти 390 лет тому назад. Я уже не говорю про неразрешимые административно-правовые коллизии и колоссальные финансовые расходы на реализацию подобных идей», — сказал Андрей Высоких, председатель Общественной палаты г. Якутска.

«Вместе с тем, в перспективе мы видим неиспользованный потенциал бренда «Туймаада» в развитии сферы туризма и культуры, бизнеса и логистики – в целом, экономики столичной агломерации, укрепления духовно-культурной общности людей, проживающих на территории от Табагинского до Кангаласского мысов», — заключил Андрей Высоких.