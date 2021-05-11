Якутяне протестируют систему дистанционного голосования

Общественная палата Республики Саха (Якутия) принимает участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Оно пройдет в рамках Общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования.

В целях повышения уровня правовой культуры, электоральной активности, а также освоения внедряемых новых технологий избирателями Общественная палата республики организовала активное участие общественных советов и общественных наблюдателей в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Информация о списках зарегистрированных участников направляется на электронный адрес oprs11@mail.ru

По оргвопросам можно обращаться к сотрудникам Аппарата ОП РС(Я) — кураторам, закрепленным за муниципальными районами.

Подать заявку могут жители любого района республики. Для оформления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, для чего нужно пройти два этапа:

с 21 апреля по 7 мая 2021 года избиратели могут подать заявление через учетную запись портала Госуслуги (ЕПГУ). При этом учетная запись должна быть подтвержденной и сопоставленной с данными ГАС «Выборы»; с 8.00 ч 12 мая по 20.00 ч 14 мая 2021 года голосование через учетную запись портала Госуслуги (ЕПГУ) на сайте Дистанционное электронное голосование.

Проверка работы системы ДЭГ будет осуществлена в полном объеме при условии участия 1,5% избирателей от общего числа зарегистрированных на территории республики, то есть 9 700 избирателей.

В ходе тренировки пройдет проверка работоспособности ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования, а также отработаны практические действия участников избирательного процесса.