Якутяне просят ужесточить требования к промышленным предприятиям

20 февраля рабочая группа под руководством министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамина Афанасьева посетила Магасский и Далырский наслега Верхневилюйского улуса.

Сахамин Афанасьев первым делом навестил двух старейшин наслегов ветеранов тыла Варвару Павловну Курядисову и Варвару Петровну Тарасову, поздравил их с наступающими праздниками и пожелал доброго здоровья.

В ходе отчета люди обратились к министру с просьбой ужесточить требования к промышленным предприятиям. Они выразили обеспокоенность состоянием реки Вилюй, спрашивали о размере возмещения ущерба АК «АЛРОСА».

На вопрос о поддержке фермерских хозяйств заместитель министра сельского хозяйства Василий Афанасьев отметил, что ведётся планомерная работа по их поддержке.

«Минсельхоз республики составил рейтинг крестьянских хозяйств и у фермеров Верхневилюйского улуса неплохие показатели, они на седьмом месте из 36 улусов», — сообщил он.

В данных наслегах остро стоит проблема медицинского обслуживания. Жители попросили открыть стоматологический кабинет, аптечный пункт, выделить машину скорой помощи. Кроме того, ставили вопрос об организации медицинского обследования населения на местах.

21 февраля группа Сахамина Афанасьева отчиталась перед населением Кырыкыйского и Дюллюкюнского наслегов. Жители сел адресовали правительственной группе вопросы по дополнительным выплатам детям войны, тарифам на электроснабжение, газификации поселений и другие.

Накануне в с. Верхневилюйск состоялся итоговый отчет Правительства.