Якутяне прошли флюорографию во время выставки

Пойти на выставку и заодно пройти флюорографию – это вполне возможно! А ещё – узнать свой уровень холестерина, проверить внутриглазное давление, пройти другие обследования. И конечно, получить максимум информации о сохранении здоровья и о том, какие возможности для этого есть в нашем регионе.

Межрегиональная специализированная выставка «МедЭкспо. Здоровье и красота» проходит в эти дни в столице Якутии.

Конечно же, здесь многолюдно, причём среди посетителей встречались не только представители элегантного возраста, которых вопросы здоровья интересуют больше всего, но и среднего, и молодые мамы с детьми, и студенты медицинских учебных заведений.

Посетители могли не только увидеть возможности медицины, но и проконсультироваться с врачами – терапевтами, кардиологами, эндокринологами, диетологами и другими специалистами, пройти различные виды обследований.

Флюоромобиль Якутской городской больницы №2 пользовался среди посетителей выставки несомненным спехом. За время проведения выставки передвижную флюорографию прошли 66 человек.