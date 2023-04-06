Красота & Здоровье
Якутяне прошли флюорографию во время выставки
Пойти на выставку и заодно пройти флюорографию – это вполне возможно! А ещё – узнать свой уровень холестерина, проверить внутриглазное давление, пройти другие обследования. И конечно, получить максимум информации о сохранении здоровья и о том, какие возможности для этого есть в нашем регионе.
Межрегиональная специализированная выставка «МедЭкспо. Здоровье и красота» проходит в эти дни в столице Якутии.
Конечно же, здесь многолюдно, причём среди посетителей встречались не только представители элегантного возраста, которых вопросы здоровья интересуют больше всего, но и среднего, и молодые мамы с детьми, и студенты медицинских учебных заведений.
Посетители могли не только увидеть возможности медицины, но и проконсультироваться с врачами – терапевтами, кардиологами, эндокринологами, диетологами и другими специалистами, пройти различные виды обследований.
Флюоромобиль Якутской городской больницы №2 пользовался среди посетителей выставки несомненным спехом. За время проведения выставки передвижную флюорографию прошли 66 человек.
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