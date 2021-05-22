Якутяне произвели в Москве фурор!

Якутская постановка пьесы Эжена Ионеско «Лысая певица» названа лауреатом I степени на IV фестивале любительских и народных театров им. Ф.Г. Раневской. Фурор! Иначе назвать нельзя! Когда из 300 претендентов выбирают ваш проект и приглашают в финал. Когда из 35 претендентов со всей страны именно его называют лучшим! Когда сама звезда Лариса Лужина приходит в гримерку и восхищенно жмет руки.

Страсть к театру у них появилась много лет назад, в юном, нежном возрасте. Дети талантливы все, увлечь их легко, но взлелеять и привить чувства к прекрасному навечно — сложно. Режиссеру Дворца пионеров Якутска Ольге Андреевой удалось. Созданная ею детская студия «Синяя птица» ставила такие яркие спектакли, как «Синяя птица» Метерлинка, «Маленький принц» Экзюпери, «А зори здесь тихие» Васильева и многие другие. Те дети выросли, а любовь к сцене… тоже выросла!

Через энное количество лет у Ольгой Никитичны появилась идея материализовать в Якутске театр абсурда. Те самые воспитанники «Синей птицы», люди уже глубоко взрослые, самозабвенно предались репетициям пьесы со странным названием «Лысая певица» французского драматурга Эжена Ионеско. Самоирония, легкость отношения к жизни и многие другие ценности из детства позволили им воплотить этот проект. Эжен Ионеско вдруг органично обрел жизнь в Якутске. За зрительским успехом у актеров последовало желание… увидеть Париж. Тот самый, в котором жил, творил гений Ионеско. Как известно, прямая дорога в Париж идет через Москву. И вот — Москва. И там — успех!