Якутяне проехали 9 тысяч км на спортивных машинах

View this post on Instagram

Утаить о таком важном для нас событии мы конечно же не можем Частично Вы все видели, а теперь вот… Сохраняйте 😂 Команда Evotech #evotechtrip побывали на красном кольце, посмотрели немного @timeattak 🚀 Пообщались со всеми с кем только можно, и даже с кем нельзя 😂 Также удалось встретить короля дрифта @gocha_chivchyan 😎 Побывали в его автосервисе @forvardavto, закупили масла для Эвиков, немного поломались, потупили, завелись и поехали дальше, в гости к @alex_parker_77 😉