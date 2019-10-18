18.10.2019
20:54
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Путешествия & Отдых

Якутяне проехали 9 тысяч км на спортивных машинах

Этой осенью якутяне совершили автопутешествие из Якутска в Санкт-Петербург на двух Mitsubishi Lancer Evo.

В пути они повстречали Георгия Чивчян — российского автогонщика-дрифтера, трехкратного чемпиона России.

Путешествие ребят Санкт-Петербургом не ограничилось — они сдали автомобили на паром и вылетели в Калининград.

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Утаить о таком важном для нас событии мы конечно же не можем Частично Вы все видели, а теперь вот… Сохраняйте 😂 Команда Evotech #evotechtrip побывали на красном кольце, посмотрели немного @timeattak 🚀 Пообщались со всеми с кем только можно, и даже с кем нельзя 😂 Также удалось встретить короля дрифта @gocha_chivchyan 😎 Побывали в его автосервисе @forvardavto, закупили масла для Эвиков, немного поломались, потупили, завелись и поехали дальше, в гости к @alex_parker_77 😉

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EVOTECH Team закончили свое путешествие до Санкт Петербурга. Мы сдали машины на паром, осталось только принять их в Калининграде ориентировочно в среду. 9000 км пробега, тяжёлого но крайне интересного путешествия. Машины нас не подвели, у нас не было ни одной поломки, мы даже не разу колесо не меняли, все прошло отлично. Да машинки чуточку вредничали но и их понять можно. Очень долгий путь, который подарил нам и нашим машинам незабываемые эмоции и воспоминания. Stay tuned.

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Фото: Открытые источники.
Источник: https://www.instagram.com/p/B3Swfa1pdk8/
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