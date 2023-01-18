Якутяне продолжают вестись на глупые разводы

«Встречный кредит», «запасная/резервная ячейка» — это уловки мошенников!

Жители Нерюнгринского района продолжают верить мошенникам и перечислять им деньги. Так, 26-летнему слесарю по ремонту автомобилей поступил звонок с номера +7-900-387-23-96. Звонивший представился сотрудником полиции из Москвы и сообщил, что какая-то женщина пытается оформить на его имя кредит, что её уже разыскивают и возбудили по данному факту уголовное дело. Также он предупредил, чтобы он никому не говорил об их разговоре, т.к. сотрудники банка заодно с мошенниками. После чего разговор продолжила сотрудница Центробанка, убедившая потерпевшего в том, что нужно лично оформить кредит и перевести все деньги на «безопасный счёт», чтобы «перебить» заявку, которую якобы подала мошенница. Аферисты были настолько убедительны, что молодой человек поверил и выполнил все действия по указанию лжесотрудницы банка. В результате всех манипуляций потерпевший взял кредит и перевёл на счета аферистов 1 577 000 рублей.

56-летняя нерюнгринка тоже поверила лжесорудникам банка. Ей позвонила незнакомка, которая представилась работницей банка и сообщила, что с её карты был осуществлён перевод денежных средств гражданину Кононову из г.Воронеж. Далее разговор продолжил якобы менеджер службы безопасности Центрального Банка, который стал убеждать потерпевшую в том, что необходимо обезопасить счета путём перевода денежных средств на «запасную» ячейку. Когда же заявительница сказала, что на её счету нет денег, лжесотрудник сказал, что у неё в личном кабинете имеется одобренный кредит, который необходимо оформить и перевести деньги на счёт, который он продиктует, объясняя это тем, что только так можно предотвратить мошеннические действия в отношении неё. Женщина сначала не поддавалась на уговоры, однако в итоге выполнила все указания афериста и перевела оформленные в кредит 290 000 рублей на счёт мошенников.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции регулярно напоминают о том, что ни сотрудники правоохранительных структур, ни сотрудники банка не сообщают по телефону о том, что на ваше имя пытаются оформить кредит либо о других мошеннических действиях с вашими счетами. Такую информацию сообщают сами МОШЕННИКИ! В данной ситуации прервите разговор и сами перезвоните в банк, чтобы убедиться, что с вашими счетами всё в порядке. Никогда не оформляйте кредиты по указанию незнакомых лиц, которые вы не планировали, запомните, что выплачивать кредит придётся вам самим, т.к. оформляете вы его собственноручно.