Якутяне продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей ЛНР и ДНР

В Якутии формируют новую отправку гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 27 мая сообщил руководитель ресурсного центра добровольчества Айыллаан Винокуров.

«Это будет уже четвёртая по счёту отправка груза для жителей Донбасса. В пункте на данный момент примерно 1,5 тонн помощи. Всего жителями Якутии собрано свыше 16,5 тонн гуманитарного груза, 15 тонн уже направлено в ЛНР и ДНР и пункты временного размещения в приграничных регионах», – рассказал Айыллаан Винокуров.

С первых дней военной операции якутяне начали сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. 18 марта 2022 года отправлено 2 тонны гуманитарной помощи, 22 марта – 859 коробок с общим весом 7 тонн. 1 мая 2022 года в рамках Общероссийской акции «Поезд Помощи» гуманитарная помощь с общим весом 6 572 кг было отправлено поездом со станции Нижний Бестях.

Кроме того, из резервного фонда Правительства Якутии выделено 10 млн рублей, приобретён и сформирован гуманитарный груз с продуктами питания, медикаментами и товарами первой необходимости, который доставлен жителям ДНР и ЛНР. Также жители Якутии и организации направляют денежные пожертвования.

Товары первой необходимости, в том числе детское питание, одежду, бытовую химию, пластиковую посуду, постельные принадлежности, средства личной гигиены, можно принести в Ресурсный центр добровольчества в городе Якутске по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 10, 2 этаж, актовый зал.