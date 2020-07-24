Якутяне продолжают пополнять кошельки мошенников

61-летний житель г.Нерюнгри пояснил полицейским, что ему позвонили с номера 84951201340, представились сотрудниками службы безопасности «Сбербанка» и сообщили, что с его карты пытаются списать денежные средства, и для предотвращения операции необходимо назвать код из смс-сообщения, который придёт ему на телефон. Потерпевший выполнил указания звонившего, после чего лжесотрудник банка с ним вежливо попрощался. А затем мужчина увидел уведомление о списании с его карты 17 800 рублей и 18 200 рублей. Всего аферисты похитили у него 36 000 рублей.

37-летняя жительница Нерюнгринского района также попалась на уловку лжесотрудников «Сбербанка» и лишилась 260 000 рублей. Женщина пояснила, что ей позвонил мужчина с номера 84954281590, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с её банковскими картами совершаются мошеннические действия. Сначала он попросил установить приложение «Team Viewer QuickSupport», которое якобы проверит, не стоит ли на её телефоне вредоносная программа. Затем он сказал, что в платёжной системе «Google pay» необходимо создать виртуальную карту, на номер которой нужно будет перевести все денежные средства, чтобы их обезопасить. Действуя по указанию афериста, потерпевшая поехала в отделение «Сбербанка», сняла с одной карты 240 000 рублей и 20 000 рублей с другой. Затем она положила их на созданную виртуальную карту. Всё это время лжесотрудник оставался на связи и контролировал все её действия. Когда же женщина вернулась домой и всё же позвонила по номеру «горячей линии» банка, то оператор ей объяснил, что это она общалась с мошенниками.

Уважаемые якутяне! Банки никогда не звонят и не сообщают о подозрительных операциях с вашей картой, не просят назвать какие-либо коды из смс-сообщений либо установить какую-либо программу на телефон. Это делают только мошенники!

Запомните: ни в коем случае нельзя выполнять никаких действий с вашими банковскими картами и счетами под диктовку незнакомых лиц, это точно звонит мошенник!