Якутяне продолжают попадаться на уловки аферистов

Жители Мирнинского района, независимо от возраста и социального положения, продолжают попадаться на уловки аферистов.

Так, в полицию обратилась 36–летняя жительница г. Мирный. Она пояснила, что накануне ей позвонил неизвестный молодой человек и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что с её счета несанкционированно списались денежные средства, и банку необходимо уточнить баланс. Для этого злоумышленник попросил потерпевшую продиктовать реквизиты банковской карты, а также СМС – коды, которые поступят ей на телефон. После того, как женщина выдала мошеннику по телефону всю необходимую информацию, с её карты произошло списание денежных средств в сумме 19 583 рубля.

Уважаемые граждане, если вам позвонили и под разными предлогами пытаются узнать данные вашей банковской карты, СМС – коды подтверждения или любую другую конфиденциальную информацию, то будьте бдительны – это явные признаки мошенничества. Помните, что сотрудники банка не могут на законных основаниях в телефонном режиме или письменной форме требовать предоставления полных платёжных реквизитов вашей карты.