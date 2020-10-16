Якутяне продолжают обогащать мошенников

SakhaLife.ru.

На текущей неделе четыре жителя Мирнинского района Якутии перевели мошенникам свыше 180 000 рублей. Аферисты действовали по стандартным схемам.

Так, 25 – летняя жительница г. Удачный, разместив на сайте «Авито» объявление о продаже электрической плиты, лишилась около 39 000 рублей. В телефонном разговоре с псевдопокупателем она предоставила конфиденциальные данные своей банковской карты, а также смс-коды для подтверждения транзакции. После чего мошенник списал с её банковского счета все имеющиеся там денежные средства.

Очередной жертвой лжесотрудников банка стала 60 – летняя пенсионерка из п. Айхал. Женщине позвонили якобы из банка и, сообщив, что с её счета неизвестные пытаются похитить 10 000 рублей, предложили перевести все средства на «безопасный» счет. Заявительница, не сомневаясь в правдивости слов лжебанкира, собственноручно перевела на продиктованный им счет 81 000 рублей. На уловки псевдосотрудников банка попалась и 39–летняя жительница г. Удачный. У нее мошенники похитили 48 588 рублей.

Также в полицию обратился 38 – летний житель г. Мирный. Мужчине мошенники предложили вернуть на банковский счет излишне потраченные денежные средства за услуги сотовой связи и убедили его продиктовать номер карты, а также одноразовые смс–коды для подтверждения транзакции. Со счета потерпевшего аферисты похитили 11 500 рублей.