Якутяне продолжают обогащать мошенников

Двое жителей Мирнинского района потеряли сбережения после общения с интернет-мошенниками

Жители Мирнинского района продолжают попадаться на различные уловки интернет – мошенников.

Так, 41 – летняя жительница Мирного лишилась 18 тысяч рублей, разместив со своим супругом в интернете объявление о продаже автозапчастей. Она продиктовала «покупателю», предложившему стопроцентную предоплату, номер своей банковской карты, а также смс – код от банка.

Очередной жертвой стал 57 – летний житель Айхала. Он перевел 15 500 рублей своей знакомой, которая посредством мессенджера «Telegram» якобы попросила в долг указанную сумму. Позже мужчина узнал, что аккаунт женщины был взломан.

Уважаемые якутяне! Помните, что ни под каким предлогом нельзя сообщать посторонним лицам CVV-код, а также одноразовые коды подтверждения, приходящие в смс-сообщениях!