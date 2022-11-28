Якутяне продолжают обогащать аферистов

Сразу трое граждан обратились с заявлением о мошенничестве в Нерюнгринский отдел полиции.

Так, двое потерпевших стали жертвами телефонных мошенников: 21-летний сварщик промышленного предприятия лишился 1 000 000 рублей после общения с лжесотрудниками банка и следственного комитета. Молодому человеку сообщили, что неизвестные пытаются незаконно оформить кредит на его имя и для предотвращения данной операции убедили заявителя оформить на себя кредит и перевести денежные средства на «безопасный» счёт. 40-летней жительнице г.Нерюнгри тоже позвонили якобы из банка и сообщили, что с её счёта мошенники пытаются перевести деньги на зарубежные счета. После чего, думая, что спасает свои сбережения, взволнованная женщина по указанию аферистов выполнила несколько операций, в результате которых с её счёта было похищено 499 950 рублей.

А 57-летний пенсионер попался на другую, не менее распространенную, схему обмана, решив заработать на инвестициях. Мужчина увидел в телефоне рекламу и оставил заявку, после чего с ним связались мошенники, которые управляли его дальнейшими действиями. В итоге аферисты завладели принадлежащими потерпевшему денежными средствами в сумме 407 000 рублей.

Уважаемые граждане! Запомните, что ни сотрудники банка, ни сотрудники правоохранительных структур никогда не сообщают по телефону о мошеннических действиях с вашими счетами. В подобной ситуации необходимо прервать разговор и поверить услышанную информацию, самостоятельно перезвонив на «горячую линию» банка.