Якутяне продолжают «дарить» мошенникам деньги

Прокуратура г.Якутска признала законным возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что 3 сентября 2019 года на номер мобильного телефона 48-летнего потерпевшего один за другим поступили звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками двух банковских учреждений, которые сообщили, что его банковской картой пытались расплатиться в интернет-магазине, в связи с чем ему необходимо застраховать карту. Затем потерпевшему стали поступать SMS-сообщения с номера банка с паролями, которые он сообщил неизвестным, после чего с его кредитной и дебетовых карт указанных банков были сняты денежные средства в общей сумме 182374 рублей.

Также прокуратурой г. Якутска признано законным возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что 8 сентября 2019 года в целях приобретения авиабилетов по маршруту Якутск-Москва-Якутск женщина ввела данные своей банковской карты на одном из сайтов и произвела оплату на сумму 22990 рублей. После этого с ее счета было дополнительно списано еще 23244 рублей, при этом авиабилеты она не получила.

В настоящее время по уголовным делам проводится предварительное следствие.

Прокуратура напоминает, что практически каждый день возникают новые виды дистанционного мошенничества, поэтому гражданам следует быть бдительными и не поддаваться на уговоры мошенников. При приобретении товаров, работ и услуг в сети интернет, необходимо изучать отзывы других покупателей и совершать покупки только на проверенных сайтах.