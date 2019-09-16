Якутяне пробегут традиционный «Кросс нации»

В Якутии 21 сентября 2019 года пройдут традиционные соревнования в рамках Всероссийского дня бега Кросс нации.

В легкоатлетическом мероприятии, которое пройдет в 85 субъектах Российской Федерации, поучаствуют более пятисот тысяч любителей бега.

«Кросс нации в России – масштабный спортивный праздник, участие в котором принимают профессиональные спортсмены и любители спорта разных возрастов и уровней подготовки, — рассказал «Спорту Якутии» заместитель руководителя УФКиМС Андрей Игнатьев. — Этот кросс в Якутии проходит уже более пятнадцати лет, и каждый год к всероссийскому празднику бега присоединяется все больше якутян. Ведь марафон – это не только возможность проявить свои спортивны таланты, но и с пользой и весело провести время с единомышленниками на свежем воздухе».

Дата и место проведения

Всероссийский праздник Кросс нации в Якутске, а также во всех муниципальных образованиях республики пройдет 21 сентября. Если в столице республики местом, где пройдет массовый забег традционно станет маршрут от стадиона «Юность» до стадиона «Туймаада», то в районах и других городах маршрут будет выбран по месту назначения.

Дистанции

В Якутске же дистанция для бега в последние годы остается неизменным. От стадиона «Юности» до стадиона «Туймаада» (по улицам от Ойунского, Пояркова, Кирова до Лермонтова) дистанция составляет порядка 2000 метров (2 километра).

Будет и специальный забег – в рамках Кросса наций состоится первенство города Якутска по лыжероллерному спорту. Участники также преодолеют дистанцию основного маршрута.

К соревнованиям допускаются все желающие. На дистанцию могут выйти как профессионалы, так и любители: студенты, пенсионеры, даже люди с ограниченными возможностями. Главное, чтобы были удобная одежда, обувь и допуск врачей. Участие бесплатное, но нужно оформить заявку.

Правда, столичные школьники в этом году выйдут на старт не в общей массе, как это было раньше, а на территории своих учебных заведений.

Как подать заявку

Для столичных участников документы для участия в забеге принимаются в мандатной комиссии, которая как и прежде будет находится на первом этаже Дворца спорта «50 лет Победы». Здесь вам выдадут порядковый номер. Также можно пройти регистрацию и непосредственно в день забега на месте проведения Кросса нации, на стадионе «Юность». С собой нужно иметь паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача и полис обязательного медицинского страхования.

Организации смогут оформить коллективную заявку. Для этого нужно составить список желающих бежать кросс, даты рождения, допуск врача с подписью, подпись руководителя, печати организации и медицинского учреждения. Заявки принимаются за 5 дней до старта кросса, с 10.00 до 18.00. И непосредственно перед стартом, 21 сентября — с 10.00.

Программа в Якутске

С 10.00-11.45 ч. – на стадионе «Юность» сбор и регистрация участников. Здесь же состоится и церемония торжественного открытия всероссийского забега

В 12.00 ч. – старт участников открытого первенства города Якутска по лыжероллерной гонке

В 12.30 ч. – забег руководителей

В 12.40 ч. – старт участников: девушки (2002-2004 г.р. и старше), юноши (2002-2004 г.р. и старше)

В 12.50 ч. – старт участников женщины (2001 г.р. и старше), мужчины (2001 г.р. и старше)

С 13.00-14.00 – церемония награждения победителей и призров по группам после каждого забега