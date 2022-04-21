Якутяне присоединяются к акции «Единой России» по сдаче крови



20 апреля в России ежегодно, начиная с 2007 года, отмечается Национальный день донора крови. В честь этого дня, «Единая Россия» запустила в регионах акцию «Доноры Донбассу». Её участники сдают кровь, которую направят на нужды лечебных учреждений регионов. А средства от сдачи перечислят на помощь жителям Донбасса.

Сдача крови проходит по всей стране, не остались на стороне и якутяне, так члены Нерюнгринского местного политического совета партии «Единая Россия» по инициативе главы Нерюнгринского района и секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Романа Щегельняка в количестве 4 человек приняли участие в данной акции. Они сдали 1,8 литра крови в отделении переливания крови.

Как говорят сами доноры, данная акция не просто позволяет оказать материальную помощь жителям Донбасса, но и спасти чью-то жизнь у них в районе. Среди доноров от Нерюнгринского местного отделения оказались как доноры со стажем — Роман Щегельняк и Ольга Горюнова (член местного политического совета, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Нерюнгринском районном Совете депутатов), а также новички: Алла Маер (исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия») и Олег Жебанов (член местного политического совета партии «Единая Россия»).

После процедуры сдачи крови у всех наших доноров отличное самочувствие. Призываем принять участие в акции «Доноры Донбассу»!

