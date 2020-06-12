12.06.2020
17:50
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Якутия

Якутяне присоединились к акции #МыРоссия

В День России Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского поздравил жителей и гостей города Всероссийской акцией #МыРоссия. Это творческий проект исполнения гимна и концертов во дворах. Специалисты ДДН порадовали жителей домов по следующим адресам: 203 мкр, корпус 6; ул.Курашова д.43 и ЖК «Прометей». Мероприятия прошли с соблюдением всех мер предосторожности в связи с пандемией.

В праздничной программе приняли участие художественный руководитель вокального ансамбля потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы» Ирина Стрекаловская, руководитель художественно-постановочного отдела ДДН Жанна Николаева, ведущий специалист отдела Альберт Петров; хореограф, балетмейстер, постановщик Национального театра танца им. С.А. Зверева – Кыыл Уола Людмила Антипина и руководитель ансамбля «Өрөгөй» Василий Старостин.

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Акция #МыРоссия не только подарила праздничное настроение, но и еще сильнее сплотила горожан. 

День России один из «молодых» государственных праздников в стране. Это праздник свободы, гражданского мира и согласия всех людей. Символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. 

Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского
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