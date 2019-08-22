Якутяне присоединились к акции #МойФлаг

22 августа на смотровой площадке Якутской ГРЭС-2 в торжественной обстановке был поднят флаг Российской Федерации. От имени Ил Дархана Айсена НИКОЛАЕВА собравшихся спортсменов и всех якутян с праздником поздравил руководитель администрации главы и правительства Афанасий ВЛАДИМИРОВ.

Поднятие флага состоялось в рамках патриотической акции #МойФлаг в поддержку участия сборной России в ХХХII Олимпиаде в Японии. Напомним, что 26 июля Олимпийский комитет России получил от Международного олимпийского комитета официальное приглашение. Было объявлено, что российская сборная будет выступать наравне с другими странами под своим флагом.

Руководитель администрации главы и правительства Якутии сказал, что в День флага в республике зародилась новая традиция – символ государства водружается в знаковом месте над всем городом.

«Мы поднимаем российский флаг на смотровой площадке Якутской ГРЭС – очень важного и нужного объекта, который питает энергией всю Центральную Якутию. Отсюда открывается замечательный вид на весь город, наш флаг будет гордо реять над Якутском!», — отметил Афанасий Владимиров.

Руководитель Администрации призвал земляков поддержать отечественную сборную на Олимпиаде в Токио, а также болеть на Чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге за двукратного чемпиона России, двукратного чемпиона Европы, серебряного призера Чемпионата мира по боксу, якутянина Василия ЕГОРОВА. В заключение Афанасий Владимиров пожелал жителям республики жить, творить, работать на благо России и Якутии, чтобы добрые дела и успехи якутян прославляли родную землю.

С государственным праздником собравшихся на смотровой площадке ЯГРЭС-2 также поздравил Василий Егоров. Новость о том, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх в 2020 году под своим флагом, якутский спортсмен назвал «торжеством справедливости». Он отметил, что к флешмобу #МойФлаг в поддержку сборной присоединились ведущие спортсмены, тренеры, общественные деятели по всей стране.

«Пока мы едины, мы непобедимы!», — провозгласил Василий Егоров.

В этот день праздничные торжества и флешмоб проходят по всей России. В акции #МойФлаг могут принять участие все желающие – для этого нужно сделать фото на фоне флага России и разместить его в социальных сетях с хэштегом #МойФлаг.