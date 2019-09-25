Якутяне приняли участие в Российском Конгрессе в Москве

С 11 по 13 сентября в Москве состоялся юбилейный V Российский Конгресс лабораторной медицины. Программа Конгресса включала в себя пять форумов, участники смогли принять участие в восьми заседаниях общественных профессиональных организаций и профильных комитетов.

В работе этого масштабного и разностороннего мероприятия приняли участие свыше девяти тысяч специалистов различного профиля: организаторы здравоохранения, врачи клинической лабораторной диагностики и иных медицинских специальностей, научные сотрудники, заведующие кафедрами и преподаватели вузов, аспиранты и ординаторы, специалисты IT, экономисты, специалисты по разработке и внедрению новых медицинских технологий и оборудования, специалисты со средним медицинским образованием.

Нашу республику на Конгрессе представили тринадцать человек во главе с главным внештатным специалистом по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава республики, председателем Координационного совета по лабораторной службе Минздрава, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института СВФУ им. М.К.Аммосова, заведующая лабораторией клинической микробиологии Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи, к.м.н. Степанида Шамаева.

На Конгрессе были заслушаны доклады на актуальные темы сегодняшнего здравоохранения.

— Все доклады были очень интересными, — рассказывает Степанида Харитоновна. — На третий день Конгресса состоялось заседание профильной комиссии Минздрава России по клинической лабораторной диагностике, где наш регион отметили как самый активный. Было очень приятно услышать высокую оценку с такой высокой трибуны. Дело в том, что наш Координационный совет по лабораторной службе (а это специалисты лабораторной службы республики – заведующие КДЛ, бактериологическими лабораториями, врачи) уже третий год принимает участие в обсуждении документов, разрабатываемых комиссией на стадии разработки: нормативно-методических документов, клинических рекомендаций, профстандартов и других материалов. А еще: постерный доклад наших коллег — Вилены Васильевны Герасимовой, члена Координационного совета, заведующей иммунологической лабораторией Республиканской станции переливания крови, и Ларисы Ивановны Мордовской, заведующей иммунологической лабораторией НПЦ «Фтизиатрия, на тему «Использование ПЦР в реальном времени при исследовании операционного материала у больных туберкулезом легких» по итогам голосования участников Конгресса был признан лучшим.

На своем официальном сайте Федерация лабораторной медицины поздравила победителей.

«Этот стендовый доклад набрал как наибольшее количество голосов, так и максимальный процент от числа участвовавших в работе Конгресса в этот день», — написали московские коллеги наших специалистов и разместили тезисы доклада.

— Всего в рамках Конгресса состоялось 130 научных секций и Круглых столов, 35 сателлитных симпозиумов и мастер-классов, выступило 450 докладчиков, в том числе 30 зарубежных. Нам удалось пообщаться с коллегами из разных регионов страны, обсудить широкий спектр вопросов и обменяться опытом, — делится Степанида Шамаева. — Мы с Марией Александровной и Виленой Васильевной приняли участие еще и в работе III-го Форума «Экономика и организация лабораторной службы».