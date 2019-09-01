Якутяне примут участие в самом массовом исполнении гимна России

Мировой рекорд по одновременному исполнению гимна России установят 1 сентября в Санкт-Петербурге. В акции, посвящённой 75-летию одного из главных символов страны, примут участие и представители нашего региона — солисты Государственной филармонии РС(Я) и музыканты ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», сообщает ЯСИА.

К знаменательному событию приурочили акцию «День гимна», в ходе которой будет установлен рекорд по самому массовому исполнению композиции — более 40 тысяч зрителей стадиона «Газпром Арена» будут подпевать 8100 музыкантам. Руководителем оркестра является художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Представят республику на установлении рекорда заведующая музыкальной частью «Виртуозов Якутии» Екатерина Белоусова, художественный руководитель филармонии РС(Я) Наталья Базалева, руководитель духового оркестра ВШМ Александр Кузьмин, администратор концертного отдела филармонии Кюннэй Керемясова.

Рекордное исполнение гимна будут транслировать на российском телеканале «Матч-ТВ».