Якутяне претендуют на Золотого орла!

Национальная киноакадемия России объявила лонг-лист награды «Золотой орел». За право попасть в список номинантов в категории «Лучший игровой фильм» поборются 50 кинокартин, две из которых снял якутский режиссер Дмитрий ДАВЫДОВ, сообщает Yakutia-Daily.ru.

Первый фильм — «Молодость», в которой расскажут историю 40-летнего Василия, пытающегося вот уже 20 лет обустроить свою жизнь в большом городе. Вернувшись домой в деревню, он понимает, что его уже никто не ждет и он уже никому не нужен.



Второй фильм — «Нелегал». История подростка из Киргизии, который приезжает в Якутию за достижением одной определенной цели. Она станет понятна ближе к концу, но перед этим ему необходимо пройти ряд испытаний — от отчуждения до суровой якутской тайги.

Помимо этого, фильм брата и сестры АРБУГАЕВЫХ «Выход» заявлен в номинации «Лучший неигровой фильм». Рассказ о жизни на берегу Чукотского моря учёного-отшельника Максима Чакилева поборется с 31 работой, чтобы войти в шорт-лист награды.

Победителей объявят 27 января в следующем году. Перед этим отберут номинантов. В главной категории традиционно представят пять работ.