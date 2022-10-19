19.10.2022
10:45
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Культура

Якутяне претендуют на Золотого орла!

Национальная киноакадемия России объявила лонг-лист награды «Золотой орел». За право попасть в список номинантов в категории «Лучший игровой фильм» поборются 50 кинокартин, две из которых снял якутский режиссер Дмитрий ДАВЫДОВ, сообщает Yakutia-Daily.ru.

Первый фильм — «Молодость», в которой расскажут историю 40-летнего Василия, пытающегося вот уже 20 лет обустроить свою жизнь в большом городе. Вернувшись домой в деревню, он понимает, что его уже никто не ждет и он уже никому не нужен.

Второй фильм — «Нелегал». История подростка из Киргизии, который приезжает в Якутию за достижением одной определенной цели. Она станет понятна ближе к концу, но перед этим ему необходимо пройти ряд испытаний — от отчуждения до суровой якутской тайги.

Помимо этого, фильм брата и сестры АРБУГАЕВЫХ «Выход» заявлен в номинации «Лучший неигровой фильм». Рассказ о жизни на берегу Чукотского моря учёного-отшельника Максима Чакилева поборется с 31 работой, чтобы войти в шорт-лист награды.

Победителей объявят 27 января в следующем году. Перед этим отберут номинантов. В главной категории традиционно представят пять работ.

Источник: https://yakutia-daily.ru/dva-filma-dmitriya-davydova-voshli-v-long-list-premii-zolotoj-orel/

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