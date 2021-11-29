Якутяне предпочитают он-лайн коммунальные платежи

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Втрое выросло количество якутян, предпочитающих удаленно решать коммунальные вопросы

Самым популярным и используемым интерактивным сервисом Дальневосточной энергетической Компани (входит в Группу РусГидро) и в Якутии стал Личный кабинет клиента. По сравнению с прошлым годом количество аккаунтов увеличилось втрое. На 1 ноября в сервисе «Личный кабинет» ПАО «ДЭК» зарегистрировано 100 347 лицевых счетов жителей республики.

Сервис позволяет зарегистрированным пользователям без комиссии оплачивать тепловую и электрическую энергию. Оплата зачисляется на лицевой счет клиента моментально, а на электронную почту приходит электронный кассовый чек.

Кроме этого в личном кабинете для физических лиц можно:

— передавать показания прибора учета;

— получать и распечатывать платежные документы (квитанции в электронном виде);

— просматривать историю начислений и платежей;

— получать консультации специалистов;

— объединять в лицевые счета нескольких объектов (квартира, дача, гараж и т.д.).

Для регистрации нужно с главной страницы сайта ПАО «ДЭК» (https://www.dvec.ru/yakutiya/) перейти в раздел «Личный кабинет». Процедура регистрации стандартная и занимает несколько минут.

Потребителям без регистрации в «Личном кабинете» предоставлена возможность оплатить в режиме онлайн банковской картой без комиссии. Для этого достаточно пройти по ссылке «Оплатить банковской картой» на главной странице сайта ПАО «Якутскэнерго» (www.yakutskenergo.ru).

Важно помнить, что только двавышеназванныхсервиса принимают оплату без комиссии. Все остальные платежные сервисы и приложения (мобильные банковские приложения, сервис «Телекард», банкоматы, интернет-банки и другие сервисы, подключенные к системе «CyberPlat») облагают комиссией в момент совершения платежа. В отделениях почтовой связи АО «Почта России» также взимается комиссионное вознаграждение согласно тарифу.