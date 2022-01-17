Якутяне предпочитают безнал

По итогам 9 месяцев 2021 года якутяне использовали платежные карты для оплаты повседневных покупок, товаров в интернете и переводов чаще, чем для снятия наличных. Число безналичных операций за год выросло на 23%, до 217,5 млн. Их объем увеличился более, чем на четверть, и составил 182 млрд рублей. Число операций по снятию наличных, наоборот, сократилось на 14%.

«Растущая у якутян популярность безналичных платежей связана с развитием инфраструктуры, охватом скоростным интернетом более 86% территории республики, включая отдаленные районы, и появлением новых удобных способов оплаты. Например, с помощью мобильного телефона покупки можно оплачивать по QR-коду через Систему быстрых платежей»,— отметила начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения — Национального банка по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Вера Ильинова.

Всего по итогам девяти месяцев 2021 года жители и гости региона совершили почти 226 млн операций с использованием банковских карт на общую сумму 303,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество транзакций возросло на 21%, объем — на 12%.

К октябрю 2021 года общее число банковских карт, выданных на территории региона, превысило 2 млн единиц, что на 7% больше аналогичного показателя 2020 года. На одного жителя республики в среднем приходились две банковские карты.