Якутяне пожаловались на слабую работу Общества слепых

Члены Общественной палаты Республики Саха (Якутия) активно выходят в эфир НВК «Саха».

Дискуссию в прямом эфире передачи «Талбан» провели член Общественной палаты России Лена ЕФРЕМОВА, заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Иван ГОРОХОВ и член ОП РС(Я), директор АНО «Индустрия будущего» Иван СТЕПАНОВ. Участие в передаче принял заместитель генерального директора медиахолдинга «Ситим» Владимир СТЕПАНОВ.

Беседа прошла содержательно, энергично. Поступило много звонков от заинтересованных зрителей, на которые они получили обстоятельные ответы.

Также в прямом эфире радио «Тэтим» принял участие член ОП РС(Я), директор Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного образования СВФУ, кандидат педагогических наук Пантелеймон ЕГОРОВ.

За несколько дней до этого Пантелеймона Романовича пригласил на беседу в формате видеоконференцсвязи глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ. По результатам онлайн встречи Ил Дархан поручил Министерству образования РС(Я) разработать государственную программу развития инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия) 2021-2030 гг.

В эфире Пантелеймону Романовичу поступило много вопросов от радиослушателей. В основном, вопросы поступали об инклюзивном обучении, слушатели жаловались на слабую работу Общества слепых, Библиотеки слепых. Жалобы касались того, что сотрудники не обучают слепых и слабовидящих азбуке Брайля. На все вопросы Пантелеймон Егоров ответил подробно и развернуто.