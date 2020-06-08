08.06.2020
12:01
43
Культура & Образование
Якутяне поздравили с днем рождения Пушкина
Якутяне присоединились к поздравлениям с Днем рождения великого русского поэта Александра Сергеевича ПУШКИНА.
Рустам КАЖЕНКИН- Арчы уола, член Совета писателей Якутии, России, поэт.
Елизавета МИГАЛКИНА, член Совета писателей Якутии, России, поэт
Источник: Пресс-служба Совета писателей Якутии.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.06.2020
41
08.06.2020
61
08.06.2020
265
08.06.2020
355
08.06.2020
250
08.06.2020
122
08.06.2020
177
08.06.2020
231
08.06.2020
123
08.06.2020
819
08.06.2020
232
08.06.2020
230
08.06.2020
393
08.06.2020
674
07.06.2020
390
07.06.2020
2044
07.06.2020
2554
07.06.2020
475
07.06.2020
945
07.06.2020
682
07.06.2020
809
07.06.2020
678
07.06.2020
6382
07.06.2020
1072
07.06.2020
817
06.06.2020
462
06.06.2020
2059
06.06.2020
1993
06.06.2020
2158
06.06.2020
654
06.06.2020
620
06.06.2020
463
06.06.2020
479
06.06.2020
484
06.06.2020
551
06.06.2020
904
06.06.2020
610
06.06.2020
592
06.06.2020
2726
06.06.2020
525
06.06.2020
965
06.06.2020
540
06.06.2020
759
06.06.2020
848
06.06.2020
654
06.06.2020
1026
05.06.2020
1184
05.06.2020
1275
05.06.2020
539
ТОП НОВОСТИ
05.06.2020
3945
05.06.2020
3683
03.06.2020
3277
02.06.2020
3015
05.06.2020
2753
04.06.2020
2731
06.06.2020
2727