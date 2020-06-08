08.06.2020
12:01
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Культура & Образование

Якутяне поздравили с днем рождения Пушкина

Якутяне присоединились к поздравлениям с Днем рождения великого русского поэта Александра Сергеевича ПУШКИНА.

Рустам КАЖЕНКИН- Арчы уола, член Совета писателей Якутии, России, поэт.


Елизавета  МИГАЛКИНА, член Совета писателей Якутии, России, поэт

Источник: Пресс-служба Совета писателей Якутии.
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