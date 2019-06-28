Якутяне поют осуохай о встрече Путина и Трампа

Сегодня в городском парке, на площадке Осуохай, начались отборочные состязания-прослушивания сказителей Осуохая со всей республики. Все они заявились на самые престижные состязания – конкурс осуохая на Ысыахе Туймаады.

С утра жюри слушает и оценивает 29 сказителей-поэтов осуохая — лучшие из них завтра будут состязаться за звание Дархана Ысыаха Туймаады вместе с самыми именитыми сказителями.

На отчетно-выборной конференции председатель общества “Осуохай” Александр Джурович Данилов призвал посвящать больше усилий увековечиванию памяти людей, которые всю свою жизнь посвятили сохранению и развитию древнего искусства народа саха — Осуохай.

Одним из таких людей является профессор, ученый, незаурядный сказитель-поэт, фольклорист и первый председатель общества “Осуохай” Николай Егорович Петров. Именно его памяти будет посвящен конкурс Ысыаха Туймаады 2019 года. Поэтому среди членов жюри присутствует младшая сестра Николая Егоровича Лилия Ивановна Петрова.

В осуохае все строится на импровизации и злободневности темы – именно поэтому многие в своих текстах говорят о Годе консолидации, объявленном Главой Республики Айсеном Николаевым, о Годе добрососедства, объявленном главой Якутска Сарданой Авксентьевой, об охране природы, о Якутске и даже о встрече в Осаке Путина и Трампа.

На осуохае Ысыаха Туймаады, где собираются представители многих улусов, всегда есть интрига – многолетний интерес к тому, чья школа интереснее – классический якутский напевный осуохай или же новые ритмичные и энергичные стили нового времени.

Приходите на конкурс осуохая завтра на Ысыах Туймаады – будет интересно!