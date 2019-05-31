Якутяне посетили акцию “Международный день соседей”, несмотря на проливной дождь

Площадь Орджоникидзе стала основной площадкой проведения V Всероссийской акции «Международный день соседей». Она состоялась в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя» и собрала сотни жителей Якутска и пригородов, несмотря на непогоду и проливной дождь.

Цель акции – информационно-просветительская деятельность, освещение наиболее актуальных тем жилищно-коммунальной сферы, правовое обучение жителей и активистов местных сообществ. Было уделено большое внимание вопросам жилищной безопасности.

Проведение подобных акций крайне необходимо. Известно воздействие негативных жилищных проблем на развитие структуры семьи, потому главные принципы государственной политики, обеспечивающие решение жилищных вопросов, должны оперативно решаться.

Мероприятие состоялось в Якутске на площади Орджоникидзе. Участие приняли Фонд капитального ремонта, Госкомитет по ценовой политике РС(Я),Управление госстройжилнадзора, Агентство субсидий, АО «ЯПК «Платежи», АО «Водоканал», Энергосбыт ПАО «Якутэнерго», ПАО «Сбербанк», ГБУ РС(Я) «Региональные агенства энергоресурсосбережения», филиал «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС(Я)», МКУ «Расчетно-биллинговый центр», ООО «Якутэкосети». Организован консультационный центр по актуальным вопросам ЖКХ.

Подавляющее большинство граждан, обратившихся за консультацией, были удовлетворены ответами и полученной помощью в решении жилищно-коммунальных вопросов.