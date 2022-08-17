Якутяне попали в полуфинал Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Премия проводится для поддержки социальных проектов, в целях признания и поддержки лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людей, улучшение качества жизни в России.

Стать ее участником может практически каждый: граждане старше 14 лет, НКО, представители сфер бизнеса и медиа, в том числе волонтеры, благотворительные фонды, госучреждения, индивидуальные предприниматели, госкорпорации, СМИ, блогеры и прочие. В конкурсе есть 3 номинации: «Волонтеры», «НКО» и «Бизнес».В категорию «Волонтеры» полуфиналистами из нашей республики стали Артем Имбаев с проектом «Маленькие ангелы», Галина Коротова с проектом «Глинотерапия – создаем вместе», также прошел проект Алексея Наумова «Путевка в жизнь».

В Министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям республики сообщили, что в категорию «НКО» вошли благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Харысхал» («Милосердие») с проектом «Ресурсный центр «Харысхал+», Народный Университет трезвого здорового образа жизни при кафедре анатомии Медицинского института СВФУ с проектом «Угловские чтения, башаринские чтения, Маюровские чтения», волонтёрский центр ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» – проект «Добровольцы малой родины», АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки РС(Я)» – проект ««Передвижной учебно-строительный комбинат», Общественный добровольческий штаб Республики Саха (Якутия) – проект «Подготовка добровольческих отрядов по борьбе с лесными пожарами в отдаленных районах Республики Саха (Якутия)».

Этап полуфинала проходит в формате заочной защиты проектов Экспертной комиссией на платформе ДОБРО.РФ. Участники полуфинала предварительно выполняют специальные задания, размещенные в их личном кабинете. Финальное оценивание пройдет в период с 15 октября по 5 ноября. Награждение состоится 3-5 декабря в Москве.