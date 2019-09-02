Якутяне помогли установить мировой рекорд

Новый мировой рекорд Книги рекордов Гиннесса был установлен в Санкт-Петербурге – более 20 тысяч хористов и 8 тысяч музыкантов исполнили гимн России. В мероприятии приняли участие и якутяне — солисты Государственной филармонии РС(Я) и ансамбля «Виртуозы Якутии». Своими впечатлениями артисты поделились с ЯСИА.

Официальный рекорд в категории «Самый большой оркестр» установили на стадионе «Газпром Арена» – одновременно гимн РФ сыграли 8097 музыкантов из 85 регионов страны. Вместе с ними текст спели около 20 тысяч человек. Отмечается, что в составе оркестра было собрано более 19 видов музыкальных инструментов.

В акции, посвящённой 75-летию одного из главных символов страны, приняли участие и 30 представителей нашей республики. Поучаствовать они решили после официального приглашения. Репетиции начались 30 августа.

Как рассказал ЯСИА инспектор симфонического оркестра «Symphonica ARTica» Максим АММОСОВ, акция прошла на высоком уровне:

«Впечатляют масштабность проекта и то, что откликнулись коллективы из разных регионов России. Это говорит о сплоченности народов нашей страны. Для нас большая честь быть частью такого мероприятия, и мы с гордостью представили республику».

Артистка оркестра, скрипачка Анастасия ФЁДОРОВА присоединяется к словам коллеги:

«Проект очень масштабный, и этим он ещё интереснее! Быть частью такого движения — большая ответственность, на самом деле. Любой оркестр — это живой организм, который должен синхронно «дышать» под жесты дирижёра, и сегодня практически 50 тысяч человек звучали одновременно, это здорово».

Виолончелистка филармонии Саргылана СТЕПАНОВА тоже отметила работу организаторов: