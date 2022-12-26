Якутяне помогают участникам спецвоенной операции через фонд 

Жители Якутии и местные предприятия продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции – мобилизованным, добровольцам, контрактникам через «Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса», который направляет военнослужащим необходимые вещи от батареек до квадрокоптеров.

Фонд создан летом 2022 года, если в самом начале упор был на сбор помощи жителям Донбасса, то сейчас главная цель фонда – это поддержка наших военнослужащих.

Через фонд для военнослужащих приобретают оборудование и экипировку в дополнение к тому, чем обеспечивает Минобороны РФ. Это тепловизоры, квадрокоптеры, автомобили повышенной проходимости, а также такие необходимые в быту вещи, как портативные зарядные устройства, батарейки, фонарики.

Предприятия Якутии также направляют свою помощь в фонд, ранее денежные средства на покупку оборудования направили строительные и промышленные компании республики. Не остаются в стороне и общественные организации, профсоюзы.

Направить помощь может любой желающий, для этого необходимо отсканировать QR-код и перейти по ссылке. Фонд располагается в Якутске в пункте сбора помощи мобилизованным по адресу: улица Орджоникидзе, дом 10, вход с торца.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)