14.09.2022
09:34
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Официально

Якутяне получили госнаграды республики

Указ о награждении государственными наградами РС (Я) № 2585 от 8 сентября 2022 года

За заслуги в области местного самоуправления, образования, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

СЕМЕНОВУ Альберту Никандровичу, председателю Якутской городской Думы, город Якутск. Наградить

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

ТИМОФЕЕВУ Надежду Константиновну, директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Саха политехнический лицей», город Якутск.

глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ

8 сентября 2022 г. № 2585

Фото: Надежды Коротовой
Источник: ЯСИА

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