Якутяне получат прибавку к пенсии

По достижении 80 лет гражданин автоматически получает прибавку к страховой пенсии.

Прибавку к пенсии в проактивном режиме получат более 13 тысяч якутян, достигшие возраста 80 лет.

В настоящее время общеустановленный размер фиксированной выплаты составляет 7220 руб. 74 коп. Ее размер для 80-летних увеличивается вдвое и составляет 14 441 руб. 48 коп. В Якутии такую доплату к пенсии получают 13 480 пенсионеров.

При достижении 80-летнего возраста получателям страховой пенсии по старости ничего самим предпринимать не нужно – специалисты Пенсионного фонда произведут перерасчет самостоятельно. Выплачивается со следующего месяца, идущего за месяцем, в котором исполнилось 80 лет.

«Повышения фиксированной выплаты в связи с достижением возраста 80 лет не предусмотрено инвалидам I группы, так как они уже получают повышенный размер этой выплаты согласно своему статусу и независимо от возраста, и получателям пенсии по потере кормильца (например, супруга вместо своей пенсии по старости получает пенсию по случаю потери кормильца за умершего мужа). При наличии иждивенцев размер фиксированной выплаты увеличивается в зависимости от количества лиц, находящихся на иждивении», — уточнили в Пенфонде.