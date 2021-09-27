Якутяне подали в суд на главу Роспотребнадзора Игнатьеву — СМИ

Верховный суд Якутии рассматривает иск, оспаривающий постановление главного санитарного врача республики, сообщает ТайгаПост. Два истца, за которыми, как уверяют, стоят сотни людей, требуют разрешить работать без прививки от коронавируса.

ВС Якутии предстоит разобраться, имела ли право главный санитарный врач РС (Я) Маргарита ИГНАТЬЕВА требовать отстранения от работы без зарплаты тех граждан, кто без уважительной причины не привился от коронавируса. С 16 августа работодатели обязаны отправлять таких подчиненных по домам, пока они не провакцинируются или же пока пандемия не будет побеждена.

Завтра, 28 сентября, состоится третье предварительное заседание ВС Якутии. На предыдущем судья Зоя ДЬЯКОНОВА усомнилась, что в ее компетенции поправлять руководителя территориального подразделения органа федеральной власти. Адвокату предстоит обосновать, почему иск направлен именно сюда. Лишь затем суд сможет приступить к рассмотрению иска по существу, если, конечно, найдет доводы адвоката убедительными.