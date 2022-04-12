Якутяне почтили память Ивана Винокурова на Новодевичьем кладбище

Официальная делегация Чурапчинского улуса под руководством главы улуса Степана Саргыдаева с участием первого заместителя Постоянного представительства РС(Я) при Президенте РФ Александра Сафронова на Новодевичьем кладбище почтила память видного государственного деятеля Якутии, Председателя Совета народных комиссаров Якутской АССР (1924-1925 гг.), представителя Якутской АССР при Центральном исполнительном комитете СССР Ивана Винокурова.

«Иван Николаевич Винокуров родился 25 марта 1893 года в селе Арылах Ботурусского, а нынче Чурапчинского улуса Якутии. Его посмертно объявили врагом народа и его имя исчезло из публичного пространства. В следующем году наш район готовится отметить 130-летие со дня его рождения. В наших силах сейчас сделать все возможное, чтобы его имя закрепилось в народной памяти», — сказал Степан Саргыдаев.

В целях увековечения памяти выдающегося государственного деятеля в 2017 г. издана книга архивных документов и фотографий. В 2016 году в г. Бузулук Оренбургской области, где несколько лет трудился Винокуров, на стене корпуса Бузулукского гуманитарно-технического института установлена мемориальная доска. В юбилейный 2018 год был проведен Ысыах на родине Ивана Николаевича – в Арылахском наслеге Чурапчинского улуса.