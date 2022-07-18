18.07.2022
09:16
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Спорт
Якутяне победители и призеры всероссийской Универсиады по вольной борьбе
Итоговые результаты 1 соревновательного дня VIIII Всероссийской летней Универсиады по вольной борьбе среди мужчин в Грозном.
Весовая категория до 57 кг
- Копылов Петр (Саха-Якутия )
- Мурадов Магомед
- Алиев Мурад (оба — Дагестан )
- Чамзын Амир (Тыва )
Весовая категория до 61 кг
- Себединов Магомед (Брянская область/Дагестан )
- Гаджиев Гаджимурад
- Мухамадов Махач (оба — Дагестан )
- Александр Авелов (Саха-Якутия )
Весовая категория до 65 кг
- Кизинов Джамбулат (ХМАО-Югра )
- Монгуш Чаян (Тыва )
- Ханипаев Килаб (Дагестан )
- Данилов Алексей (Саха-Якутия )
Весовая категория до 70 кг
- Капрынов Константин (Саха-Якутия )
- Цховребов Батырбек (Москва )
- Абдурахманов Ибрагим (Дагестан )
- Шумилов Григорий (Брянская область )
Весовая категория до 125 кг
- Курбанов Абдулла (Краснодарский край/Дагестан )
- Алижудинов Гамзат (Дагестан )
- Хабаров Никита (Саха-Якутия)
Фото: Alireza Akbari
Источник: соцсети
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