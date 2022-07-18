18.07.2022
09:16
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Спорт

Якутяне победители и призеры всероссийской Универсиады по вольной борьбе

Итоговые результаты 1 соревновательного дня VIIII Всероссийской летней Универсиады по вольной борьбе среди мужчин в Грозном.

Весовая категория до 57 кг

  1. Копылов Петр (Саха-Якутия )
  2. Мурадов Магомед
  3. Алиев Мурад (оба — Дагестан )
  4. Чамзын Амир (Тыва )

Весовая категория до 61 кг

  1. Себединов Магомед (Брянская область/Дагестан )
  2. Гаджиев Гаджимурад
  3. Мухамадов Махач (оба — Дагестан )
  4. Александр Авелов (Саха-Якутия )

Весовая категория до 65 кг

  1. Кизинов Джамбулат (ХМАО-Югра )
  2. Монгуш Чаян (Тыва )
  3. Ханипаев Килаб (Дагестан )
  4. Данилов Алексей (Саха-Якутия )

Весовая категория до 70 кг

  1. Капрынов Константин (Саха-Якутия )
  2. Цховребов Батырбек (Москва )
  3. Абдурахманов Ибрагим (Дагестан )
  4. Шумилов Григорий (Брянская область )

Весовая категория до 125 кг

  1. Курбанов Абдулла (Краснодарский край/Дагестан )
  2. Алижудинов Гамзат (Дагестан )
  3. Хабаров Никита (Саха-Якутия)
Фото: Alireza Akbari
Источник: соцсети

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